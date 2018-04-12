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12:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Автобусы бесплатно повезут зрителей тестового матча на «Ростов-Арене»

Автобусы-шаттлы бесплатно повезут зрителей первого тестового матча на стадионе «Ростов-Арена».

Согласно информации из официальных источников, для доставки болельщиков организуют три маршрута.

Шаттлы будут отправляться с Привокзальной площади, от Старого аэропорта и с площади Гагарина.

Всего на маршрутах будет задействовано 45 автобусов. Они будут курсировать с 15.30 до 23.30. Интервал движения — 10 минут.

Добраться личным транспортом до стадиона в день первого тестового матча будет невозможно. Брошенные в окрестностях стадиона автомобили будут эвакуировать.

Напомним, первый тестовый матч состоится на стадионе «Ростов-Арене» 15 апреля. Там встретятся «Ростов» — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 19.00.

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