Красноярские полицейские получат премию за отказ от взятки
Водитель хотел «расплатиться» за нарушение.
Водитель хотел «расплатиться» за нарушение.
Красноярские полицейские получат премию за отказ от взятки. Об этом сообщили в
Сотрудники ГИБДД дежурили на 1000 км дороги Р-255 «Сибирь». Инспекторы остановили легковой автомобиль, заметив, как водитель выехал на встречную полосу. За рулем находился 32-летний мужчина.
Чтобы полицейские не составляли административный протокол, нарушитель предложил им взятку. Предупреждение об уголовной ответственности водитель проигнорировал и оставил в салоне патрульного автомобиля две тысячи рублей. Инспекторы денег не взяли, но мужчину задержали.
Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до года тюрьмы.
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