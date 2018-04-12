Красноярские полицейские получат премию за отказ от взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники ГИБДД дежурили на 1000 км дороги Р-255 «Сибирь». Инспекторы остановили легковой автомобиль, заметив, как водитель выехал на встречную полосу. За рулем находился 32-летний мужчина.

Чтобы полицейские не составляли административный протокол, нарушитель предложил им взятку. Предупреждение об уголовной ответственности водитель проигнорировал и оставил в салоне патрульного автомобиля две тысячи рублей. Инспекторы денег не взяли, но мужчину задержали.