Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порошенко высказался о Меркель и решении по «Северному потоку»
В России построили тягач «Вощина-1»
Павел Воля красит ногти 2-летней дочке
В России нашли самый дорогой дом
Ксения Собчак путешествует по Аризоне
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Маккейн обвинил Трампа в "химатаке" в Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
8Танцы для Ким Чен Ира
10:42 (мск), источник: АиФ Красноярск

Гроссмейстер Анатолий Карпов открыл шахматный фестиваль в Красноярске

Участие в интеллектуальных играх примут более ста человек.

В Красноярске в рамках КЭФ открылся шахматный фестиваль, посвящённый десятилетию детства. В нём примут участие более ста человек. Это дети работников крупных промышленных корпораций, а также представители красноярской шахматной школы.

Почётным гостем фестиваля стал знаменитый гроссмейстер, трёхкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. К слову, сегодня он сыграет с юными спортсменами партию.

«Я знаю, что во многих городах Красноярского края есть шахматные школы и сильные команды. Желаю, чтобы эта деятельность положительно сказывалась на других занятиях. Ведь другие виды спорта никак не мешают шахматам. Растите здоровыми, крепкими, умными, и развивайте своё мастерство», — обратился Карпов к ребятам.

Весь день на площадках будут проходить турниры, мастер-классы, где ребята смогут поднять свой уровень и познакомиться с шахматистами из других городов и посёлков. Вечером организаторы объявят победителя интеллектуальных поединков.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Беспризорники с жильём. Даже с квартирами жизнь сирот не меняется
Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии
«Приехали!». 10 наивных вопросов о космосе
Сечин пришел в суд по делу Улюкаева
Депутаты готовятся к быстрому утверждению премьер-министра
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка Певица предпочитает не форсировать события.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь