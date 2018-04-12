Адвокат Игоря Пушкарёва: Заседание было непродолжительным
За семь заседаний было зачитано 18 томов.
За семь заседаний было зачитано 18 томов.
11 апреля в Мосгорсуде состоялось очередное заседание по рассмотрению дела Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews.
«Заседание было непродолжительным, огласили примерно один том. В основном это были материалы
Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы. Первые пять томов уголовного дела были прочитаны 13 и 27 марта. Ещё четыре тома были зачитаны 28 марта. С 9 по 12 тома уголовного дела были прочитаны 29 марта. Последнее заседание прошло 3 апреля. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда.
Ранее Верховный суд РФ также отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.
Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.
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