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10:39 (мск), источник: VLADNEWS

Адвокат Игоря Пушкарёва: Заседание было непродолжительным

За семь заседаний было зачитано 18 томов.

Источник: VLADNEWS

11 апреля в Мосгорсуде состоялось очередное заседание по рассмотрению дела Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews.

«Заседание было непродолжительным, огласили примерно один том. В основном это были материалы оперативно-розыскных мероприятий и документы об их рассекречивании. Кстати, одним из лиц, показания которого так усердно пытались вплести в уголовное дело сотрудники ФСБ, был руководитель одного из предприятий, который получив аванс на строительство дороги Снеговая — Горностай работу так и не выполнил и теперь уже много лет по решению суда это предприятие должно г. Владивостоку более 1,2 млрд.рублей, реально получить которые уже невозможно, а дорогу пришлось делать силами МУПВ “Дороги Владивостока”. Но этот человек выступает со стороны обвинения, а Игорь Пушкарев обвиняется в ограничении свободной конкуренции в области дорожного строительства в интересах МУПВ. Всё смешалось в доме Облонских», — прокомментировал РИА VladNews Константин Третьяков, адвокат Игоря Пушкарёва.

Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы. Первые пять томов уголовного дела были прочитаны 13 и 27 марта. Ещё четыре тома были зачитаны 28 марта. С 9 по 12 тома уголовного дела были прочитаны 29 марта. Последнее заседание прошло 3 апреля. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда.

Напомним, судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда 26 марта отказала в апелляционной жалобе защиты экс-мэра Владивостокана на решение Тверского суда Москвы по продлению ареста Игоря и Андрея Пушкарёвых до 26 апреля.

Ранее Верховный суд РФ также отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.

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