Адвокат Игоря Пушкарёва: Заседание было непродолжительным

«Заседание было непродолжительным, огласили примерно один том. В основном это были материалы оперативно-розыскных мероприятий и документы об их рассекречивании. Кстати, одним из лиц, показания которого так усердно пытались вплести в уголовное дело сотрудники ФСБ, был руководитель одного из предприятий, который получив аванс на строительство дороги Снеговая — Горностай работу так и не выполнил и теперь уже много лет по решению суда это предприятие должно г. Владивостоку более 1,2 млрд.рублей, реально получить которые уже невозможно, а дорогу пришлось делать силами МУПВ “Дороги Владивостока”. Но этот человек выступает со стороны обвинения, а Игорь Пушкарев обвиняется в ограничении свободной конкуренции в области дорожного строительства в интересах МУПВ. Всё смешалось в доме Облонских», — прокомментировал РИА VladNews Константин Третьяков, адвокат Игоря Пушкарёва.