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10:53 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовских водителей автобусов облачат в форменную одежду

Ростов ростовских водителей автобусов оденут в форменную одежду. Соответствующие материалы конкурса опубликовал на портале госзакупок самый крупный пассажирский перевозчик в донской столице МУП МТК «Ростовпассажиртранс».

Всего планируется закупить 800 сорочек, по 400 брюк и галстуков, а также 120 жилетов-накидок. Согласно конкурсной документации, сорочки должны быть голубого цвета, прямого силуэта, иметь пуговицы и воротник на стойке, а также короткие рукава. При этом в поясе они должны регулироваться при помощи мягких резиновых вставок.

Брюки у ростовских водителей будут черного цвета, также прямого покроя, без складок, со стягивающими широкими резинками в поясе. При этом задние половинки брюк должны быть сделаны с вытачками.

Помимо этого, ростовских водителей облачат в черный галстук типа «Регат». Его шейка должна состоять из основной ткани, ленты эластичной и металлической фурнитуры.

Жилеты-накидки, которые закупает перевозчик, должны быть из полиэфира с антистатической пропиткой и иметь белый цвет.

Всего для одежды водителей МУП МТК «Ростовпассажиртранс» выделило 943,7 тыс. руб. Победитель станет известен 23 апреля, в течение пяти дней с момента подписания контракта он обязуется поставить одежду в компанию.

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