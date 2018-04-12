Ростовских водителей автобусов облачат в форменную одежду

Всего планируется закупить 800 сорочек, по 400 брюк и галстуков, а также 120 жилетов-накидок. Согласно конкурсной документации, сорочки должны быть голубого цвета, прямого силуэта, иметь пуговицы и воротник на стойке, а также короткие рукава. При этом в поясе они должны регулироваться при помощи мягких резиновых вставок.

Брюки у ростовских водителей будут черного цвета, также прямого покроя, без складок, со стягивающими широкими резинками в поясе. При этом задние половинки брюк должны быть сделаны с вытачками.

Помимо этого, ростовских водителей облачат в черный галстук типа «Регат». Его шейка должна состоять из основной ткани, ленты эластичной и металлической фурнитуры.

Жилеты-накидки, которые закупает перевозчик, должны быть из полиэфира с антистатической пропиткой и иметь белый цвет.