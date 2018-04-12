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10:46 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани из-за ЧМ-2018 ограничат движение перед Центральным стадионом

В Казани в мае из-за предстоящего чемпионата мира по футболу перед Центральным стадионом ограничат движение, сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение будет ограничено перед Центральным стадионом с улицы Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия.

 — Это связано с проведением на Ярмарочной площади у Центрального стадиона передвижной выставки, посвященной предстоящему мундиалю, и тура кубка чемпионата мира по футболу, — говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 10.00 5 мая до 20.00 6 мая и с 10.00 17 мая до 20.00 19 мая.

Напомним, в передвижной выставке казанцы и гости города смогут принять участие в автограф-сессиях звезд спорта, а также узнать о городах-организаторах ЧМ-2018.

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