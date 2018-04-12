В Казани из-за ЧМ-2018 ограничат движение перед Центральным стадионом
В Казани в мае
В Казани в мае
Движение будет ограничено перед Центральным стадионом с улицы Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия.
— Это связано с проведением на Ярмарочной площади у Центрального стадиона передвижной выставки, посвященной предстоящему мундиалю, и тура кубка чемпионата мира по футболу, — говорится в сообщении.
Ограничение будет действовать с 10.00 5 мая до 20.00 6 мая и с 10.00 17 мая до 20.00 19 мая.
Напомним, в передвижной выставке казанцы и гости города смогут принять участие в
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