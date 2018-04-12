Все свое беру с собой: украинцы чемоданами везут сало в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. За неделю на крымских пунктах пропуска было выявлено около 200 кг мясной продукции и сала неизвестного происхождения в ручной клади и личных вещах граждан, следующих на территорию Республики из соседнего государства.
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