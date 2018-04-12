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10:55 (мск), источник: РИА Крым

Все свое беру с собой: украинцы чемоданами везут сало в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. За неделю на крымских пунктах пропуска было выявлено около 200 кг мясной продукции и сала неизвестного происхождения в ручной клади и личных вещах граждан, следующих на территорию Республики из соседнего государства.

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РК и Севастополю.

Туристы по-прежнему везут гостинцы с Украины в виде сала, колбас и сырого мяса. Кроме того, гости из соседнего государства пытаются привезти с собой животных без соответствующих сопроводительных документов. За неделю в Крым не пустили около десяти животных и птиц.

Собака, которую украинцы пытались ввезти в Крым через границу без документов.

Всего с начала 2018 года на КПП «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» выявлено и возвращено на территорию Украины 2,7 тыс кг мясной продукции и 54 животного.

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