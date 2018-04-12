Все свое беру с собой: украинцы чемоданами везут сало в Крым

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РК и Севастополю.

Туристы по-прежнему везут гостинцы с Украины в виде сала, колбас и сырого мяса. Кроме того, гости из соседнего государства пытаются привезти с собой животных без соответствующих сопроводительных документов. За неделю в Крым не пустили около десяти животных и птиц.

Собака, которую украинцы пытались ввезти в Крым через границу без документов.