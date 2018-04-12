Врачи дают советы, как не отравиться в Родительский день

В связи с потеплением специалисты предупреждают о возможности отравлений. Особенно рискуют граждане, которые отправляются в поминальные дни на кладбище, где почтут память усопших.
Как правило, люди приходят к могилам ушедших родственников с определенным количеством продуктов и угощений.
Еда, запакованная в сумки, может очень быстро испортиться: чем выше температура воздуха, тем быстрее размножаются бактерии. Поэтому специалисты предостерегают граждан: в теплое время нужно быть предельно осторожными с продуктами питания.
Вот несколько рекомендаций, как не отравиться в теплое время года:
Ранее сообщалось, что в прошлые праздничные выходные за скорой медицинской помощью из-за отравлений обратилось порядка 200 человек.
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