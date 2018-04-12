Врачи дают советы, как не отравиться в Родительский день

Источник: Sputnik.md

В связи с потеплением специалисты предупреждают о возможности отравлений. Особенно рискуют граждане, которые отправляются в поминальные дни на кладбище, где почтут память усопших.

Как правило, люди приходят к могилам ушедших родственников с определенным количеством продуктов и угощений.

Еда, запакованная в сумки, может очень быстро испортиться: чем выше температура воздуха, тем быстрее размножаются бактерии. Поэтому специалисты предостерегают граждан: в теплое время нужно быть предельно осторожными с продуктами питания.

Вот несколько рекомендаций, как не отравиться в теплое время года:

чаще мойте руки;

пейте воду из проверенных источников;

сократите срок хранения продуктов;

фрукты и овощи необходимо тщательно мыть под проточной водой;

в поездку берите еду в небольших количествах и желательно исключить скоропортящиеся продукты.