5 продуктов, которые нельзя повторно нагревать
Многие из нас привыкли в выходные приготовить еду для следующей недели.
Многие из нас привыкли в выходные приготовить еду для следующей недели.
Однако некоторые продукты питания, если их подогревать, не только теряют свои питательные свойства, но могут стать токсичными.
1. Грибы.
Лучше всего их есть сразу после приготовления, а если остались на следующий день, то съесть холодными. Подогретые грибы могут быть опасны для пищеварительной системы, так как при нагреве происходят некоторые изменения в структуре белков.
2. Куриное мясо.
То же самое происходит и в случае куриного мяса, поэтому желательно не подогревать его. Если же это неизбежно, тогда лучше подогревать мясо при низкой температуре в течение нескольких минут, чем быстро, при высокой температуре.
3. Картофель.
Кроме потери питательных качеств, картофель при подогреве становится токсичным для организма.
4. Шпинат.
Шпинат содержит нитраты в достаточно большом количестве. Если нагревать его несколько раз, то шпинат становится потенциальным канцерогенным, поскольку нитраты в его составе превращаются в опасные для организма вещества.
5. Свекла.
Как и шпинат, свекла может увеличить риск развития рака, если ее подогревать. Если вы хотите минимизировать этот риск и воспользоваться полезными свойствами красной свеклы, лучше ее есть в сыром виде.
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