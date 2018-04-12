5 продуктов, которые нельзя повторно нагревать

Источник: Actualitati.md

Однако некоторые продукты питания, если их подогревать, не только теряют свои питательные свойства, но могут стать токсичными.

1. Грибы.

Лучше всего их есть сразу после приготовления, а если остались на следующий день, то съесть холодными. Подогретые грибы могут быть опасны для пищеварительной системы, так как при нагреве происходят некоторые изменения в структуре белков.

2. Куриное мясо.

То же самое происходит и в случае куриного мяса, поэтому желательно не подогревать его. Если же это неизбежно, тогда лучше подогревать мясо при низкой температуре в течение нескольких минут, чем быстро, при высокой температуре.

3. Картофель.

Кроме потери питательных качеств, картофель при подогреве становится токсичным для организма.

4. Шпинат.

Шпинат содержит нитраты в достаточно большом количестве. Если нагревать его несколько раз, то шпинат становится потенциальным канцерогенным, поскольку нитраты в его составе превращаются в опасные для организма вещества.

5. Свекла.