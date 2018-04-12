Каляки-маляки ребенка архивариуса вошли в историю
В Национальном историческом архиве Беларуси на очень важных документах нашли детские рисунки примерно 1886 года.
В Национальном историческом архиве Беларуси на очень важных документах нашли детские рисунки примерно 1886 года.
В одном большом здании с маленькими окошками сидят
— Очевидно, это рисунок дочки архивариуса Минского губернского дворянского депутатского собрания. Могу предположить, что девочку не с кем было оставить дома, и отец взял ее с собой на работу.
На свои художества ребенок, которого некуда было деть, места отвел с размахом — несколько страниц. Ну, ведь и книга было подходящая, толстая.
— Это том под названием — «Указы Его императорского величества самодержца всероссийского из правительствующего Сената Минскому депутатскому дворянскому собранию», где речь идет о дворянском происхождении разных лиц, — говорит нам ведущий научный сотрудник Ирина Вернер. — Я обнаружила эти рисунки, проводя генеалогические исследования. На самом документе, слава богу, ничего не нарисовано — это последние чистые листы в деле.
Судя по рисункам, девочка уже получала уроки рисования. На одном из рисунков мама изображена в профиль в красивом платье и в шляпе с пером. Да и саму себя она представляет модницей в красивом платьице и, разумеется, в шляпке и туфельках. А вот тетя, которая смотрит на маму, попала в историю только своим силуэтом. То ли девочка ее недолюбливала, то ли времени не хватило.
Кстати, листы с этим архивным искусством надорваны посередине.
Ирина Вернер говорит, что от такой находки на душе потеплело, но что только архивисты не находят в старых делах.
— Бывает, не только рисунки попадаются, но и различные вещи: так, мы нашли гусиное перо писаря в одном из дел 1811 года, фантик от конфеты, выпущенной в Петрограде… А однажды моя коллега открыло дело и увидела пулю, пробившую страницы. Еще в одном из дел в качестве вещдока лежала отмычка витебских воров.
А сейчас может ребенок архивиста оставить вот так свой след в истории на
— Сейчас это невозможно! — говорит Ирина Вернер.
Ну конечно же, невозможно. Но если наши потомки через 132 года, в 2150-м, увидят на документе семейство с татуировками и в джинсах из 2018-го… Ой, как они будут благодарны.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.