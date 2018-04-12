Каляки-маляки ребенка архивариуса вошли в историю

В одном большом здании с маленькими окошками сидят серьезные-пресерьезные люди и изучают толстые-претолстые книги. Но однажды одна маленькая девочка нарисовала в толстой коричневой книге милый рисунок. И теперь ни один даже очень-очень серьезный дядя не может вымарать его оттуда, потому как в документах ничего исправлять нельзя! Девочке тоже было нельзя рисовать в документе. Но она этого не знала. И нарисовала. Но как!

— Очевидно, это рисунок дочки архивариуса Минского губернского дворянского депутатского собрания. Могу предположить, что девочку не с кем было оставить дома, и отец взял ее с собой на работу.

На свои художества ребенок, которого некуда было деть, места отвел с размахом — несколько страниц. Ну, ведь и книга было подходящая, толстая.

— Это том под названием — «Указы Его императорского величества самодержца всероссийского из правительствующего Сената Минскому депутатскому дворянскому собранию», где речь идет о дворянском происхождении разных лиц, — говорит нам ведущий научный сотрудник Ирина Вернер. — Я обнаружила эти рисунки, проводя генеалогические исследования. На самом документе, слава богу, ничего не нарисовано — это последние чистые листы в деле.

Судя по рисункам, девочка уже получала уроки рисования. На одном из рисунков мама изображена в профиль в красивом платье и в шляпе с пером. Да и саму себя она представляет модницей в красивом платьице и, разумеется, в шляпке и туфельках. А вот тетя, которая смотрит на маму, попала в историю только своим силуэтом. То ли девочка ее недолюбливала, то ли времени не хватило.

Кстати, листы с этим архивным искусством надорваны посередине. Что-то нам подсказывает, что художница хотела свои произведения прихватить домой. Из архивного-то дела! Но, видно, не вовремя пришел папа. Если и увидел художества дочери, то никому не сказал. За такое нарушение наверняка накажут, но и вырвать из дела пронумерованную страницу было нельзя. Так и ушли все эти указы на полку.

Ирина Вернер говорит, что от такой находки на душе потеплело, но что только архивисты не находят в старых делах.

— Бывает, не только рисунки попадаются, но и различные вещи: так, мы нашли гусиное перо писаря в одном из дел 1811 года, фантик от конфеты, выпущенной в Петрограде… А однажды моя коллега открыло дело и увидела пулю, пробившую страницы. Еще в одном из дел в качестве вещдока лежала отмычка витебских воров.

А сейчас может ребенок архивиста оставить вот так свой след в истории на каком-нибудь документе?

— Сейчас это невозможно! — говорит Ирина Вернер.