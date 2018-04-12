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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Улюкаев в тюрьме пишет стихи и занимается йогой

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный к восьми годам колонии за взятку, написал в тюрьме новые стихи и продолжает заниматься йогой, сообщила РИА Новости его адвокат Дариджан Квеидзе.

Источник: РИА Новости

«Все у него хорошо, увидите сейчас. Стихи написал, да. И спортом занимается, ему же коврик принесли для йоги», — сказала адвокат, отметив, что Улюкаев ни на что не жалуется.

Сегодня Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу защиты на приговор бывшему министру, в которой адвокаты настаивают на невиновности Улюкаева и просят отменить приговор.

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Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

Эксперты неоднозначно оценили решение суда. Один из доводов о невозможности вынести Улюкаеву обвинительный приговор строился на том, что участниками встреч и диалогов о взятке являлись только два человека — Сечин и Улюкаев — и только они могут объяснить суть и интерпретацию своих диалогов, а поскольку глава «Роснефти» не явился в суд, то данные им следствию показания не являются доказательством в суде.

Значит, уверен, например, сторонний адвокат Эдуард Исецкий, версия Улюкаева о том, что он получал вино и не знал про деньги, ничем не может быть опровергнута.

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