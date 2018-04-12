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10:50 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Московском районе Казани появилось граффити с изображением Юрия Гагарина

(Город Казань KZN.RU, 12 апреля). В Московском районе Казани ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, на остановке общественного транспорта появился портрет человека-легенды, Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина.

Источник: Город Казань.KZN.RU

12 апреля 1961 года он совершил первый орбитальный полет вокруг земного шара.

Граффити с изображением космонавта можно увидеть на остановке «Улица Гагарина», между улицами Королева и Гагарина при движении в сторону центра города. На реализацию проекта художнику стрит-арт студии Pshik потребовалось меньше суток. Оригинальное граффити уже собирает десятки положительных отзывов и комментариев в соцсетях.

Также в рамках празднования Дня космонавтики сегодня в 12.00 в ЦКС «Московский» пройдет мастер-класс по изготовлению праздничного «космического» торта и печенья, организованный совместно Департаментом продовольствия и социального питания Казани и администрацией Кировского и Московского районов. Участие в кулинарном событии примут будущие повара и кондитеры, ученики 5 «Ж» класса гимназии № 102.

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