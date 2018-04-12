В Московском районе Казани появилось граффити с изображением Юрия Гагарина
(Город Казань KZN.RU, 12 апреля). В Московском районе Казани ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, на остановке общественного транспорта появился портрет
(Город Казань KZN.RU, 12 апреля). В Московском районе Казани ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, на остановке общественного транспорта появился портрет
12 апреля 1961 года он совершил первый орбитальный полет вокруг земного шара.
Граффити с изображением космонавта можно увидеть на остановке «Улица Гагарина», между улицами Королева и Гагарина при движении в сторону центра города. На реализацию проекта художнику
Также в рамках празднования Дня космонавтики сегодня в 12.00 в ЦКС «Московский» пройдет
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