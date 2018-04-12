В Московском районе Казани появилось граффити с изображением Юрия Гагарина

Источник: Город Казань.KZN.RU

12 апреля 1961 года он совершил первый орбитальный полет вокруг земного шара.

Граффити с изображением космонавта можно увидеть на остановке «Улица Гагарина», между улицами Королева и Гагарина при движении в сторону центра города. На реализацию проекта художнику стрит-арт студии Pshik потребовалось меньше суток. Оригинальное граффити уже собирает десятки положительных отзывов и комментариев в соцсетях.