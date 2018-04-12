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10:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Граффити с портретом Стивена Хокинга появилось в Петербурге

Создание изображения приурочено ко Дню космонавтики.

Художники арт-группы «Явь» нарисовали в Петербурге граффити с изображением знаменитого ученого Стивена Хокинга. Портрет выдающегося физика появился на стене одного из жилых домов города 11 апреля, накануне Дня космонавтики.

Изображение было специально создано к этой дате, поскольку Хокинг изучал космос, теорию большого взрыва и черные дыры.

На портрете ученый также изображен на фоне космоса.

«Мы посвятили нашу работу Стивену Хокингу, потому что он занимался самым важным, чем только может заниматься человек — познанием Вселенной, бескрайних просторов космоса», — объяснили авторы граффити.

Напомним, английский физик-теоретик Стивен Хокинг был прикован к инвалидному креслу из-за болезни моторного нейрона. Он не мог двигаться и разговаривать, но это не помешало ему стать великим ученым. Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет.

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