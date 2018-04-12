Граффити с портретом Стивена Хокинга появилось в Петербурге
Создание изображения приурочено ко Дню космонавтики.
Создание изображения приурочено ко Дню космонавтики.
Художники
Изображение было специально создано к этой дате, поскольку Хокинг изучал космос, теорию большого взрыва и черные дыры.
На портрете ученый также изображен на фоне космоса.
«Мы посвятили нашу работу Стивену Хокингу, потому что он занимался самым важным, чем только может заниматься человек — познанием Вселенной, бескрайних просторов космоса», — объяснили авторы граффити.
Напомним, английский
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.