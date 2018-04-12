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10:49 (мск), источник: Кубань 24

Ушел из жизни кубанский художник Василий Беда

Заслуженный работник культуры Кубани скончался 11 апреля на 62-м году жизни.

Картины, написанные Василием Бедой, отличаются авторским взглядом на предметы живописи, натюрморты. Широкий мазок вызывает ассоциации с творчеством русского импрессиониста Константина Коровина. Василий Беда работал только с натуры. Его волновали звуки музыки и краски природы.

На протяжении многих лет художник передавал свое мастерство своим ученикам, воспитанникам детской школы искусств станицы Платнировской Кореновского района, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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