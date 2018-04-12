Чаще всего самарцы летают в Москву, Питер и Дубай

Это максимальный показатель за первый квартал в современной истории самарского аэропорта, сообщает пресс-служба Курумоча. Внутренними рейсами в отчетный период воспользовались 453,9 тыс. человек (+12,3%), международными — 104,9 тыс. (+37,8%).

Значительные изменения произошли в ТОП-5 наиболее востребованных маршрутов у пассажиров аэропорта Курумоч. Первую и вторую строчку рейтинга традиционно занимают Москва (374,3 тыс. пассажира) и Санкт-Петербург (37,9 тыс. пассажиров).