Чаще всего самарцы летают в Москву, Питер и Дубай
Международный аэропорт Курумоч обслужил по итогам первого квартала 2018 г. 558,8 тыс. человек, увеличив свой результат относительно аналогичного периода прошлого года на 16,3%.
Международный аэропорт Курумоч обслужил по итогам первого квартала 2018 г. 558,8 тыс. человек, увеличив свой результат относительно аналогичного периода прошлого года на 16,3%.
Это максимальный показатель за первый квартал в современной истории самарского аэропорта, сообщает
Значительные изменения произошли в ТОП-5 наиболее востребованных маршрутов у пассажиров аэропорта Курумоч. Первую и вторую строчку рейтинга традиционно занимают Москва (374,3 тыс. пассажира) и
Третью позицию впервые заняло направление
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