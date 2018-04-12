Самарские школьники сдадут тест на наркотики
Тестирование будут проводить в апреле и только, если родители учеников согласятся.
Тестирование будут проводить в апреле и только, если родители учеников согласятся.
В Самаре в апреле школьников ждет
— Тестирование будет проводиться среди учащихся восьмых классов, оно будет добровольным и анонимным. Ответы школьников рассмотрят специалисты. В случае подозрений подростки пройдут медосмотр, — рассказала начальник управления воспитательной работы и дополнительного образования департамента образования Самары Елена Сироткина.
При этом тестирование будет школьники будут проходить только с согласия родителей.
— За последние три года стало почти в два раза меньше родителей, которые не согласились на проверку. В 2015 — 458 отказов, в 2018 — 281, — отметила Сироткина.
Результаты тестов станут известны руководствам школ.
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