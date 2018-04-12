В Службе капстроительства РК рассказали о детсадах-недостроях
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Строительство около 15 детских садов по заказу Службы капитального строительства РК в Крыму не было завершено в срок
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Строительство около 15 детских садов по заказу Службы капитального строительства РК в Крыму не было завершено в срок
Об этом на
«В 2016 году в декабре нами был заключен ряд контрактов на строительство дошкольных образовательных учреждений, все контракты имели срок окончания
По словам чиновника, сумма невозвращенных авансов составляет более 500 млн рублей. «Эта сумма сопоставима со стоимостью строительства 3 детских садов вместимостью более 500 мест», — отметил он.
При этом чиновник уточнил, что строительство детских садов не было завершено, в частности, в пгт Черноморском, Евпатории, Ялте, Джанкое, Симферополе, Судаке. По словам замглавы Службы, также к настоящему времени возбуждены два уголовных дела «по факту присвоения авансов и невыполнения работ, невозврата аванса». Головушкин подчеркнул, что средства на строительство детсадов выделялись и из федерального бюджета.
Головушкин рассказал, что по части недостроенных объектов Службе капстроительства удалось расторгнуть контракты с надобросовестными подрядчиками и провести повторные торги. «Будем достраивать, по
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.