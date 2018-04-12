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10:44 (мск), источник: РИА Крым

В Службе капстроительства РК рассказали о детсадах-недостроях

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Строительство около 15 детских садов по заказу Службы капитального строительства РК в Крыму не было завершено в срок из-за действий недобросовестных подрядчиков.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель начальника Службы капитального строительства Республики Крым Михаил Головушкин.

«В 2016 году в декабре нами был заключен ряд контрактов на строительство дошкольных образовательных учреждений, все контракты имели срок окончания строительно-монтажных работ декабрь 2017 года. Однако по ряду контрактов у нас до сих пор не выполнены обязательства», — рассказал он. Головушкин отметил, что Служба оспорила в суде действия подрядчиков и получила два судебных решения по взысканию аванса с недобросовестных подрядчиков. «В добровольном порядке подрядчики отказываются возвращать авансы», — рассказал он.

По словам чиновника, сумма невозвращенных авансов составляет более 500 млн рублей. «Эта сумма сопоставима со стоимостью строительства 3 детских садов вместимостью более 500 мест», — отметил он.

При этом чиновник уточнил, что строительство детских садов не было завершено, в частности, в пгт Черноморском, Евпатории, Ялте, Джанкое, Симферополе, Судаке. По словам замглавы Службы, также к настоящему времени возбуждены два уголовных дела «по факту присвоения авансов и невыполнения работ, невозврата аванса». Головушкин подчеркнул, что средства на строительство детсадов выделялись и из федерального бюджета.

Головушкин рассказал, что по части недостроенных объектов Службе капстроительства удалось расторгнуть контракты с надобросовестными подрядчиками и провести повторные торги. «Будем достраивать, по каким-то нужно завершить судебные разбирательства», — пояснил он.

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