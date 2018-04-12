Нижегородские спортсменки Анастасия Седова и Наталья Воронина получат по 1,8 млн рублей от облправительства

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 12 апреля 2018 года. Как сообщил и.о. замгубернатора Дмитрий Сватковский, врио губернатора Глеб Никитин принял решение о выделении 3 млн рублей нижегородским бронзовым призеркам зимних Олимпийских игр в Пхенчхане: лыжнице Анастасии Седовой и конькобежке Наталье Ворониной. Каждая спортсменка получит по 1,5 млн рублей. Кроме того, на основании областного закона спортсменкам также полагается единовременное денежное поощрение на сумму 300 тысяч рублей.