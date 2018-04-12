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10:41 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородские спортсменки Анастасия Седова и Наталья Воронина получат по 1,8 млн рублей от облправительства

Обладательницы бронзовых медалей Олимпиады-2018 Анастасия Седова и Наталья Воронина получат по 1,8 млн рублей от правительства Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 12 апреля 2018 года. Как сообщил и.о. замгубернатора Дмитрий Сватковский, врио губернатора Глеб Никитин принял решение о выделении 3 млн рублей нижегородским бронзовым призеркам зимних Олимпийских игр в Пхенчхане: лыжнице Анастасии Седовой и конькобежке Наталье Ворониной. Каждая спортсменка получит по 1,5 млн рублей. Кроме того, на основании областного закона спортсменкам также полагается единовременное денежное поощрение на сумму 300 тысяч рублей.

Напомним, что в марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении нижегородских спортсменок Натальи Ворониной и Анастасии Седовой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, лыжница Анастасия Седова взяла «бронзу» в составе сборной российских спортсменок, выступающих под олимпийским флагом, на эстафете по лыжным гонкам 4×5 км. Конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзу на дистанции 5000 м.

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