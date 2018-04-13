Китай намерен осуществить первый биологический эксперимент на Луне

Как сообщило в четверг агентство «Синьхуа», с помощью «Чанъэ-4» на безжизненной лунной поверхности будут посажены доставленные туда семена картофеля и других растений.

Согласно заявлению Китайского национального космического управления (CNSA), «озеленение» естественного спутника Земли пройдет в рамках эксперимента «Лунная мини-биосфера», для осуществления которого на Луну в специальных оловянных капсулах будут доставлены семена картофеля, резуховидки (лат. Arabidopsis, цветковое растение семейства капустных), а также яйца тутового шелкопряда. Как утверждают исследователи, ожидается, что «специально установленные камеры видеонаблюдения будут снимать процесс прорастания семян и передавать запись в лабораторию на Земле».

В 2016 году Китайское национальное космическое управление объявило конкурс на разработку плана первого лунного биологического проекта. «Лунная мини-биосфера» был выбран среди 200 претендентов, участвующих в состязании. В его разработке приняли участие представители 28 университетов КНР во главе с учеными Чунцинского университета (город центрального подчинения Чунцин, Юго-Западный Китай).

По словам специалистов, миссия лунного аппарата «Чанъэ-4» станет одним из самых амбициозных космических проектов в этом году.

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Ожидается, что межпланетная станция установит связь с Землей через ретранслятор в точке Лагранжа L2. Данная миссия также позволит ученым получить платформу для дальнейшего изучения обратной стороны естественного спутника Земли. В состав «Чанъэ-4» войдут автоматическая лунная станция и луноход, который будет использован для геологических исследований.