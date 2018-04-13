Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал заявление после слов Трампа о ракетном ударе
В России построили тягач «Вощина-1»
Алтайский школьник открыл уникальную звезду
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В Китае арестовали россиянина за прыжок с небоскреба (фото)
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
13:30 (мск), источник: ТАСС

Китай намерен осуществить первый биологический эксперимент на Луне

ПЕКИН, 12 апреля. /ТАСС/. Китай к концу года осуществит космический запуск лунного аппарата «Чанъэ-4», который, как ожидается, совершит первую мягкую посадку на обратной стороне Луны. После приземления межпланетная станция установит связь с Землей.

Как сообщило в четверг агентство «Синьхуа», с помощью «Чанъэ-4» на безжизненной лунной поверхности будут посажены доставленные туда семена картофеля и других растений.

Читайте также
В почтовые адреса, помимо домов и улиц, хотят добавить планету

Согласно заявлению Китайского национального космического управления (CNSA), «озеленение» естественного спутника Земли пройдет в рамках эксперимента «Лунная мини-биосфера», для осуществления которого на Луну в специальных оловянных капсулах будут доставлены семена картофеля, резуховидки (лат. Arabidopsis, цветковое растение семейства капустных), а также яйца тутового шелкопряда. Как утверждают исследователи, ожидается, что «специально установленные камеры видеонаблюдения будут снимать процесс прорастания семян и передавать запись в лабораторию на Земле».

В 2016 году Китайское национальное космическое управление объявило конкурс на разработку плана первого лунного биологического проекта. «Лунная мини-биосфера» был выбран среди 200 претендентов, участвующих в состязании. В его разработке приняли участие представители 28 университетов КНР во главе с учеными Чунцинского университета (город центрального подчинения Чунцин, Юго-Западный Китай).

По словам специалистов, миссия лунного аппарата «Чанъэ-4» станет одним из самых амбициозных космических проектов в этом году.
Читайте также
Владимир Путин обрисовал планы России по изучению Луны и Марса

Ожидается, что межпланетная станция установит связь с Землей через ретранслятор в точке Лагранжа L2. Данная миссия также позволит ученым получить платформу для дальнейшего изучения обратной стороны естественного спутника Земли. В состав «Чанъэ-4» войдут автоматическая лунная станция и луноход, который будет использован для геологических исследований.

Ранее сообщалось, что аппарат «Чанъэ-4» должен быть выведен в космос при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5», запуск которой в июле прошлого года со спутником «Шицзянь-18» на борту оказался неудачным. В официальных заявлениях проходила информация о том, что причины неудачного запуска были установлены, и сообщалось о планах вновь осуществить ее запуск в этом году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Трамп уточнил, когда начнет бомбить Сирию
"Ваши дети не погибли, мы их спасли" -как врали мошенники в Кемерове
ГД хочет ограничить ввоз лекарств, сигарет и алкоголя из США
В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)
Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами
Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Социологи узнали, что россияне думают о внешней политике страны
Лайфхак: как варить яйца, чтобы они не трескались?
Фото горящего венесуэльца победило на конкурсе World Press Photo
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Автомобиль закопали на 50 лет (его выиграли в лотерею) Таким образом в мексиканском городе Охинага поступили с автомобилем, который выиграл в лотерею один из жителей
Hi-Tech
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram Пользователи Telegram пожаловались на некорректную работу мессенджера.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь