В Родительский день до кладбищ Новосибирска пустят дополнительные автобусы
Стоимость проезда в этот день не изменится.
Стоимость проезда в этот день не изменится.
Дополнительные маршруты общественного транспорта организуют в Новосибирске в Родительский день — 17 апреля.
— Кроме того, будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ. Плата за проезд не изменится, также можно будет воспользоваться картами студента, школьника, ЕТК, всеми видам социальных проездных, — сообщает
Сообщается, что до остановки «Северное кладбище» будут продлены маршруты автобусов № 27, № 73 и маршрутного такси № 73. На один день будет организована работа сезонного маршрута № 77 л «Ул. Ветлужская — Сады».
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