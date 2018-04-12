В Родительский день до кладбищ Новосибирска пустят дополнительные автобусы

Дополнительные маршруты общественного транспорта организуют в Новосибирске в Родительский день — 17 апреля.

— Кроме того, будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ. Плата за проезд не изменится, также можно будет воспользоваться картами студента, школьника, ЕТК, всеми видам социальных проездных, — сообщает пресс-служба мэрии города.