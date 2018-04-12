Михаил Турецкий стал послом ЧМ-2018 от Калининграда

Источник: Аргументы и факты

Накануне, перед первым тестовым матчем на «Стадионе Калининград», в этом качестве его представил губернатор области Антон Алиханов.

Напомним, первым послом Калининграда стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, которая сейчас руководит региональным минспорта, Наталья Ищенко. Также город на ЧМ представляет актер, шоумен и телеведущий Александр Ревва.

Михаил Турецкий отметил, что счастлив был принять предложение региональных властей и напомнил, что именно в Калининграде 28 лет назад прошел первый концерт его хора.