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12:15 (мск), источник: АиФ Калининград

Михаил Турецкий стал послом ЧМ-2018 от Калининграда

Музыкант, основатель «Хора Турецкого» народный артист России Михаил Турецкий стал послом Калининграда на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Источник: Аргументы и факты

Накануне, перед первым тестовым матчем на «Стадионе Калининград», в этом качестве его представил губернатор области Антон Алиханов.

Напомним, первым послом Калининграда стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, которая сейчас руководит региональным минспорта, Наталья Ищенко. Также город на ЧМ представляет актер, шоумен и телеведущий Александр Ревва.

Михаил Турецкий отметил, что счастлив был принять предложение региональных властей и напомнил, что именно в Калининграде 28 лет назад прошел первый концерт его хора.

Отметим, что послам предстоит принимать участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к ЧМ-2018, выступать представителем Калининграда на различных встречах в преддверии мирового футбольного первенства.

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