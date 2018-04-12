Водитель похвастался поездкой по подземному переходу
Ролик с нарушением выложили в социальные сети.
Ролик с нарушением выложили в социальные сети.
В Москве сняли на видео водителя, проехавшего по подземному пешеходному переходу у железнодорожной платформы
На ролике, снятом из салона автомобиля, видно, как машина заворачивает в переход, по которому идут люди. Пешеходам приходится расступаться, чтобы не попасть под колеса. Водитель обращается к ним со словами «подвиньтесь» и «дай проехать». Снимающий видео пассажир объясняет, что они едут таким маршрутом «по необходимости».
Подобные нарушения регулярно попадают в поле зрения СМИ. В апреле стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали за езду без водительских прав. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тысяч рублей. Права водить автомобиль Багдасарян лишили еще в марте 2017 года
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