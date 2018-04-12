В Краснодаре возобновят выдачу льготных карт на аттракционы в городских парках

Источник: ЮГА.ру

Карты могут получить многодетные семьи.

«В этом году форма предоставления такой возможности претерпит некоторые изменения — МУП “Парки, инвестиции, туризм” выпустит “Социальную карту многодетной семьи”. Ее будут выдавать каждой такой семье с 23 апреля. На карточку будет начислено 4 тыс. бонусов. Это эквивалентно 4 тыс. рублей», — сказала заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова.

Срок действия карты — один год, до 20 апреля 2019 года. Воспользоваться картой можно в будние дни с 10:00 до 19:00.

Перечень аттракционов, участвующих в акции, разместят на кассах парков. Выдавать карты будут в кассе детской зоны парка «Городской сад» в будние дни с 10:00 до 19:00 в апреле и мае. Получить карту может родитель многодетной семьи, зарегистрированной в Краснодаре. Он должен иметь при себе паспорт, справку из соцзащиты о статусе семьи и ее копию. Стоимость льготной карты — 100 рублей.