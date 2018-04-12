В Ростове установили камеры для контроля движения на перекрестках
В центре
В центре
В частности, они будут следить за выездом на встречу полосу, нарушением требований разметки, движением по полосе «А» — для маршрутных автобусов и троллейбусов, а также проезд на красный сигнал светофора.
По данным городских СМИ, камеры появились на восьми перекрестках:
— проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая.
— проспект Будённовский — улица Большая Садовая.
— проспект Будённовский — улица Максима Горького.
— проспект Ворошиловский — улица Максима Горького.
— проспект Ворошиловский — улица Красноармейская.
— проспект Буденновский — улица Красноармейская.
— проспект Михаила Нагибина — Ленина.
— проспект Театральный — улица Максима Горького.
Всего в донской столице планируется установить 106 видеокамер, которые будут фиксировать движение автотранспорта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.