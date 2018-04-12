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17:24 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове установили камеры для контроля движения на перекрестках

В центре Ростова-на-Дону установили камеры видеонаблюдения, которые призваны контролировать нарушение правил дорожного движения на перекрестках.

В частности, они будут следить за выездом на встречу полосу, нарушением требований разметки, движением по полосе «А» — для маршрутных автобусов и троллейбусов, а также проезд на красный сигнал светофора.

По данным городских СМИ, камеры появились на восьми перекрестках:

— проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая.

— проспект Будённовский — улица Большая Садовая.

— проспект Будённовский — улица Максима Горького.

— проспект Ворошиловский — улица Максима Горького.

— проспект Ворошиловский — улица Красноармейская.

— проспект Буденновский — улица Красноармейская.

— проспект Михаила Нагибина — Ленина.

— проспект Театральный — улица Максима Горького.

Всего в донской столице планируется установить 106 видеокамер, которые будут фиксировать движение автотранспорта.

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