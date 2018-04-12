14 апреля на матч «Зенита» с «Анжи» петербуржцев отвезут бесплатно

Уже в эту субботу, 14 апреля, футболисты петербургского клуба выйдут на бой с командой «Анжи». Матч будет проходит на «Зенит-Арене», на Крестовском острове. В дни матчей фиолетовая ветка метро обычно загружена сверх всякой меры: «Крестовский остров» работает только на выход из-за чудовищного потока болельщиков.