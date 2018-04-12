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12:12 (мск), источник: Комсомольская правда

14 апреля на матч «Зенита» с «Анжи» петербуржцев отвезут бесплатно

Автобусы-шаттлы будут курсировать от трех станций метро.

Источник: Комсомольская правда

Уже в эту субботу, 14 апреля, футболисты петербургского клуба выйдут на бой с командой «Анжи». Матч будет проходит на «Зенит-Арене», на Крестовском острове. В дни матчей фиолетовая ветка метро обычно загружена сверх всякой меры: «Крестовский остров» работает только на выход из-за чудовищного потока болельщиков.

Ситуацию попытаются разгрузить при помощи наземного транспорта. Футбольных фанатов к стадиону будут возить на автобусах.

— Для обслуживания болельщиков выделят 75 двухсекционных автобусов, — сообщили в пресс-службе «Пасажиравтотранса».

Бесплатные автобусы-шаттлы будут ходить с 14.00 до 16.30 от трех станций метро.

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