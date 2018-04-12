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12:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Левобережью Новосибирска угрожает подтопление талыми водами

Дамба в районе посёлка 8-е Марта может разрушиться.

Угроза прорыва дамбы в районе посёлка 8-е Марта и подтопления талыми водами левобережных районов существует в Новосибирске. Об этом в социальных сетях рассказал мэр города Анатолий Локоть.

— Накануне наши специалисты проверяли гидротехнические сооружения в районе посёлка 8-е Марта и обнаружили препятствия для свободного прохождения воды. Из-за перекрытия её уровень поднялся на 1,5 метра, что угрожает прорывом дамбы и залповым сбросом воды, — рассказал градоначальник.

При этом обследованная специалистами мэрии дамба находится за пределами города. Поэтому Локоть обратился к главе региона Андрею Травникову.

— Напомню, что три года назад из-за срыва шандора на плотине было снесено три пешеходных моста и подтоплены дачные участки Ленинского и Кировского района. Нельзя допустить повторения этой ситуации, — резюмирует Анатолий Локоть.

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