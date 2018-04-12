Левобережью Новосибирска угрожает подтопление талыми водами

Угроза прорыва дамбы в районе посёлка 8-е Марта и подтопления талыми водами левобережных районов существует в Новосибирске. Об этом в социальных сетях рассказал мэр города Анатолий Локоть.

— Накануне наши специалисты проверяли гидротехнические сооружения в районе посёлка 8-е Марта и обнаружили препятствия для свободного прохождения воды. Из-за перекрытия её уровень поднялся на 1,5 метра, что угрожает прорывом дамбы и залповым сбросом воды, — рассказал градоначальник.

При этом обследованная специалистами мэрии дамба находится за пределами города. Поэтому Локоть обратился к главе региона Андрею Травникову.