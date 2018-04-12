Левобережью Новосибирска угрожает подтопление талыми водами
Дамба в районе посёлка 8-е Марта может разрушиться.
Дамба в районе посёлка 8-е Марта может разрушиться.
Угроза прорыва дамбы в районе посёлка 8-е Марта и подтопления талыми водами левобережных районов существует в Новосибирске. Об этом в социальных сетях рассказал мэр города Анатолий Локоть.
— Накануне наши специалисты проверяли гидротехнические сооружения в районе посёлка 8-е Марта и обнаружили препятствия для свободного прохождения воды.
При этом обследованная специалистами мэрии дамба находится за пределами города. Поэтому Локоть обратился к главе региона Андрею Травникову.
— Напомню, что три года назад
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