Пермский аэропорт изменит схему движения для автомобилистов и увеличит число паркоматов
Руководство ОАО «Международный аэропорт «Пермь» рассмотрело обращения жителей и внесло изменения в правила движения на привокзальной площади.
Руководство ОАО «Международный аэропорт «Пермь» рассмотрело обращения жителей и внесло изменения в правила движения на привокзальной площади.
Для увеличения пропускной способности парковочного комплекса четвертый шлагбаум будет выпускать не только общественный транспорт, но и автомобили.
Кроме того, к началу туристического летнего сезона количество паркоматов будет увеличено, сообщили в
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