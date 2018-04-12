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12:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода на выходные в Перми: в воскресенье начнется еще более сильное «арктическое похолодание»

В субботу днем воздух еще прогреется до +7 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 66% 763 мм рт. ст. 3 м/с

В эти дни мы уже испытываем последствия вторжения в Прикамье холодного арктического воздуха. Но это похолодание, как предупреждают метеорологи, еще относительно мягкое — по сравнению с тем, что нас ожидает.

— Уже нет никаких сомнений, что будет и вторая волна похолодания, — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. — Она должна к нам прийти в начале следующей недели.

Тем не менее, в ближайшие дни температура воздуха хотя и будет ниже климатической нормы, но не намного — на 2−4 градуса.

Дневная температура в ближайшие дни будет колебаться в Перми в пределах от +4 до +6 градусов, по краю — от +2 до +7 градусов.

В пятницу в Перми днем воздух прогреется до +5 градусов, по краю будет от +1 до +6 градусов. Будет облачно, в первой половине дня возможен небольшой снег.

В субботу ожидается некоторое повышение температуры — с северо-запада будет поступать более теплый воздух. При благоприятном развитии событий дневная температура воздуха в Перми может подняться до +7 градусов.

В воскресенье во второй половине дня в Перми начнется похолодание — со стороны Арктики начнется заток холодного воздуха. Будет более облачно, чем в субботу, возможны осадки в виде мокрого снега, хотя и не слишком значительные.

Днем в Перми будет всего 3−4 градуса тепла. По северу края днем будет около нуля.

В понедельник дневная температура воздуха в Перми может опуститься ниже нулевой отметки — до -1 градуса. По краю будет от +2 до -3 градусов.

В ночь на вторник отрицательные температуры могут достичь двухзначного числа: в Перми столбик термометра ночью может опуститься ниже -10 градусов, так что дачникам, наверное, не стоит в эти выходные избавлять растения от утепления, если оно есть.

Судя по всему, похолодание пришло к нам надолго.

— Наступившие холода из-за вторжения арктического воздуха продержатся, как минимум, до конца второй декады апреля, — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. — Следующая неделя будет аномально холодной, со слабыми дневными оттепелями и серьезными ночными морозами. Температура воздуха будет на 5−6 градусов ниже климатической нормы.

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