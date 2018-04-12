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12:46 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовские обманутые дольщики отправили послание в космос

12 апреля, в День космонавтики, в Ростовской области обманутые дольщики отправили послание в космос. Таким образом, они хотят, чтобы космонавты МКС Антон Шкаплеров и Олег Артемьев помогли привлечь внимание к их проблеме.

Согласно официальной статистике, в донском регионе 67 проблемных домов, при этом сами обманутые дольщики говорят о почти 100 объектах. Всего попавшими в неприятную ситуацию оказались несколько тысяч жителей Ростовской области.

«К сожалению, вынуждены обратиться в космос, так как на планете Земля нас не слышат люди, которые должны по долгу службы помогать нам. Наверное, с околоземной орбиты не видны позорные пятна на территории Ростова-на-Дону и области — недостроенные остовы многоэтажных домов. Так же и наши чиновники не видят то, что располагается у них под носом, целые районы брошенных недостроев. А ведь за каждым объектом стоят сотни, а иногда и тысячи сломанных человеческих судеб — разрушенные семьи, нерожденные дети, тяжелые болезни из-за постоянных переживаний», — сообщают активисты.

В обращении они также поздравили космонавтов с профессиональным праздником. Акцию «Письмо в космос» совместно с Роскосмосом организовал сервис Mail.ru.

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