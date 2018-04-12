Ростовские обманутые дольщики отправили послание в космос

Согласно официальной статистике, в донском регионе 67 проблемных домов, при этом сами обманутые дольщики говорят о почти 100 объектах. Всего попавшими в неприятную ситуацию оказались несколько тысяч жителей Ростовской области.

«К сожалению, вынуждены обратиться в космос, так как на планете Земля нас не слышат люди, которые должны по долгу службы помогать нам. Наверное, с околоземной орбиты не видны позорные пятна на территории Ростова-на-Дону и области — недостроенные остовы многоэтажных домов. Так же и наши чиновники не видят то, что располагается у них под носом, целые районы брошенных недостроев. А ведь за каждым объектом стоят сотни, а иногда и тысячи сломанных человеческих судеб — разрушенные семьи, нерожденные дети, тяжелые болезни из-за постоянных переживаний», — сообщают активисты.