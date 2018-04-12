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12:46 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Лучшего строителя конструкций из макарон выберут в Петербурге

Студенты будут возводить съедобные башни и мосты.

В Петербурге выберут лучшее сооружения из макарон, сообщает пресс-служба ГАСУ. Конкурс «Макаронный строитель» стартовал в Северной столице 12 апреля.

По условиям конкурса, студенты и абитуриенты должны будут применить на практике свои знания в области архитектуры и строительной механики и построить оригинальную конструкцию из макарон.

При оценке работ жюри будет учитывать конструктивность, выразительность и экономичность макаронных зданий. Кроме того, объект должен простоять всю ночь и не рухнуть.

Эксперты выберут победителей в двух номинациях: «Самое высокое сооружение. Башни» и «Сооружение и наибольшим пролетом. Мосты».

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