Отделение медицинской реабилитации для детей открыли в Ростове-на-Дону
Отделение медицинской реабилитации для детей открылось в донской столице.
Отделение медицинской реабилитации для детей открылось в донской столице.
Согласно информации из официальных источников, отделение начало работу в здании бывшего детского санатория на улице Казахской. Его капитально отремонтировали, было закуплено необходимое медицинское оборудование. На эти цели затрачено около 250 млн рублей.
В отделении оборудованы кабинеты невролога, офтальмолога,
Основная задача отделения — помощь детям с заболеваниями
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.