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12:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Отделение медицинской реабилитации для детей открыли в Ростове-на-Дону

Отделение медицинской реабилитации для детей открылось в донской столице.

Согласно информации из официальных источников, отделение начало работу в здании бывшего детского санатория на улице Казахской. Его капитально отремонтировали, было закуплено необходимое медицинское оборудование. На эти цели затрачено около 250 млн рублей.

В отделении оборудованы кабинеты невролога, офтальмолога, травматолога-ортопеда, медицинского психолога, логопеда и других специалистов, функциональной и ультразвуковой диагностики, физиотерапии, медицинского массажа и лечебной физкультуры, а также дневной стационар на 25 мест.

Основная задача отделения — помощь детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, общесоматическими патологиями.

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