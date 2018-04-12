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13:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани скончался мастер спорта СССР по дзюдо Сергей Аникин

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). В Казани на 62-м году жизни скоропостижно скончался ведущий тренер-преподаватель отделения дзюдо СДЮСШОР «Тасма», мастер спорта Советского Союза по дзюдо, заслуженный работник физической культуры Татарстана Сергей Владимирович Аникин. Об этом сообщает Федерация дзюдо Татарстана.

Федерация выразила соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.

Прощальная панихида пройдет 13 апреля с 10 до 11 утра в спортивной школе «Тасма».

Сергей Аникин родился 12 ноября 1956 года. Окончил Волгоградский государственный институт физической культуры.

За более чем 40-летнюю тренерскую деятельность в родной школе подготовил успешных спортсменов международного и федерального уровня.

Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта РТ», отмечен благодарностями Президента и Правительства Татарстана.

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