В Казани скончался мастер спорта СССР по дзюдо Сергей Аникин
(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). В Казани на 62-м году жизни скоропостижно скончался ведущий
(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). В Казани на 62-м году жизни скоропостижно скончался ведущий
Федерация выразила соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.
Прощальная панихида пройдет 13 апреля с 10 до 11 утра в спортивной школе «Тасма».
Сергей Аникин родился 12 ноября 1956 года. Окончил Волгоградский государственный институт физической культуры.
За более чем 40-летнюю тренерскую деятельность в родной школе подготовил успешных спортсменов международного и федерального уровня.
Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта РТ», отмечен благодарностями Президента и Правительства Татарстана.
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