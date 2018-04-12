Весна пришла: в Севастополе с 16 апреля отключат отопление

«Согласно действующему законодательству, по истечению пятидневного срока, когда среднесуточная температура +8, есть основания для прекращения отопительного сезона. Учитывая погодные условия — на выходные есть риск небольшого понижения температуры, предлагается завершить отопительный сезон с 16 апреля», — сказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, отметив, что с 6 апреля система была переведена в режим ночных протопок.