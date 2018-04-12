Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
6-летняя дочка Орбакайте стала звездой модного показа
ISI : военные корабли России покинули порт в сирийском Тартусе
Какие украшения подойдут разным знакам зодиака (фото)
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Американская «разведка боем» ПВО Сирии потерпела крах - СМИ
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Как такое возможно?»: Мишулина о деле против Еремеева
Танец Киркорова и Бузовой бьет рекорды просмотров
Какие украшения подойдут разным знакам зодиака (фото)
Анна Нетребко показала «королевский» наряд для сцены
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10Самые живописные мосты мира
12:40 (мск), источник: РИА Крым

Весна пришла: в Севастополе с 16 апреля отключат отопление

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Правительство Севастополя приняло решение о завершении отопительного сезона с 16 апреля. Соответствующее постановление власти города приняли на заседании в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно действующему законодательству, по истечению пятидневного срока, когда среднесуточная температура +8, есть основания для прекращения отопительного сезона. Учитывая погодные условия — на выходные есть риск небольшого понижения температуры, предлагается завершить отопительный сезон с 16 апреля», — сказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, отметив, что с 6 апреля система была переведена в режим ночных протопок.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поддержал документ с условием обеспечивать режим ночных протопок при необходимости.

Отопительный сезон начался в Севастополе 16 октября 2017 года. В это время работали 122 котельные, 625 км тепловых сетей, 65 центральных тепловых пунктов. Эксплуатация котельных осуществлялась в штатном режиме.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии
СМИ: глава IBU скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Депутаты готовятся к быстрому утверждению премьер-министра
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов четверга
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
«Приехали!». 10 наивных вопросов о космосе
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка Певица предпочитает не форсировать события.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь