В Волгограде прошла презентация ретропоезда «Воинский эшелон»
Презентация ретропоезда «Воинский эшелон» состоялась на станции «Волгоград-2».
Презентация ретропоезда «Воинский эшелон» состоялась на станции «Волгоград-2».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В апреле и мае поезд в общей сложности посетит 25 саратовских, астраханских и волгоградских станций. Отметим, что 11 из них расположены в нашем регионе. На каждой станции люди смогут посетить выставку и изучить поезд изнутри. На станциях «Петров Вал» и «Волгоград-1» пройдет еще концертная программа. Подробное расписание поезда можно узнать здесь.
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