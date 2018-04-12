В Волгограде прошла презентация ретропоезда «Воинский эшелон»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, для управления паровозом были подготовлены две специализированные бригады, каждая из которых включает в себя машиниста, его помощника и кочегара. Все они одеты в форму образца 1943 года. Поезд состоит из паровоза и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. Это танки Т-34−76 и Т-60, а также бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, БМ-13 «Катюша» и 152-мм гаубица-пушка. Добавим, что технику предоставил музей «Сталинградская битва».