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12:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде прошла презентация ретропоезда «Воинский эшелон»

Презентация ретропоезда «Воинский эшелон» состоялась на станции «Волгоград-2».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, для управления паровозом были подготовлены две специализированные бригады, каждая из которых включает в себя машиниста, его помощника и кочегара. Все они одеты в форму образца 1943 года. Поезд состоит из паровоза и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. Это танки Т-34−76 и Т-60, а также бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, БМ-13 «Катюша» и 152-мм гаубица-пушка. Добавим, что технику предоставил музей «Сталинградская битва».

В апреле и мае поезд в общей сложности посетит 25 саратовских, астраханских и волгоградских станций. Отметим, что 11 из них расположены в нашем регионе. На каждой станции люди смогут посетить выставку и изучить поезд изнутри. На станциях «Петров Вал» и «Волгоград-1» пройдет еще концертная программа. Подробное расписание поезда можно узнать здесь.

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