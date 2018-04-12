Волгоград присоединится к Всероссийской акции #УлыбкаГагарина

Школьники вышли на митинг, посвященный первому полету человека в космос, в 9:07. Именно в это время 12 апреля 1961 года корабль Юрия Гагарина стартовал с космодрома. В планетарии для гостей проведут несколько экскурсий, а еще — встречу с ветеранами, которые наблюдали за спутниками в городской обсерватории.

А на верхней террасе набережной, у фонтана «Искусство», все желающие смогут принять участие во Всероссийской акции #УлыбкаГагарина. Вспомнить первый полет человека в космос и улыбнуться, как Гагарин жителям разных уголков России предлагают «Волонтеры Победы». Пользователи соцсетей уже делают коллажи с улыбающимся Гагариным и публикуют их вместе со своими фото и рассказом о современных достижениях отечественной космонавтики. На набережной и волгоградцы смогут сфотографироваться в специальной фоторамке.

По-особенному этот день отмечают в Урюпинске. Именно здесь родился и вырос заслуженный мастер спорта, знаменитый тренер советских космонавтов и мировой рекордсмен по прыжкам с парашютом Николай Никитин. Он лично тренировал Юрия Гагарина.