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12:39 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоград присоединится к Всероссийской акции #УлыбкаГагарина

12 апреля Волгоград вместе со всей страной отмечает День космонавтики. Волгоградцев и гостей города-героя ждут праздничные мероприятия.

Школьники вышли на митинг, посвященный первому полету человека в космос, в 9:07. Именно в это время 12 апреля 1961 года корабль Юрия Гагарина стартовал с космодрома. В планетарии для гостей проведут несколько экскурсий, а еще — встречу с ветеранами, которые наблюдали за спутниками в городской обсерватории.

А на верхней террасе набережной, у фонтана «Искусство», все желающие смогут принять участие во Всероссийской акции #УлыбкаГагарина. Вспомнить первый полет человека в космос и улыбнуться, как Гагарин жителям разных уголков России предлагают «Волонтеры Победы». Пользователи соцсетей уже делают коллажи с улыбающимся Гагариным и публикуют их вместе со своими фото и рассказом о современных достижениях отечественной космонавтики. На набережной и волгоградцы смогут сфотографироваться в специальной фоторамке.

По-особенному этот день отмечают в Урюпинске. Именно здесь родился и вырос заслуженный мастер спорта, знаменитый тренер советских космонавтов и мировой рекордсмен по прыжкам с парашютом Николай Никитин. Он лично тренировал Юрия Гагарина.

В Николаевске вспоминают своего земляка, дважды Героя Советского Союза Юрия Малышева. Окончивший Качинское высшее летное военное училище, Юрий Малышев два раза побывал в космосе — в 1980 году в качестве испытателя военной техники на корабле «Союз Т-2» и в 1984 году уже в качестве командира. В Николаевске, в местном музее, бережно хранят скафандр, личные вещи и награды известного земляка.

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