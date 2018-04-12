Спортоборудование в 83 учебных заведениях Башкирии признано небезопасным

Прокуратура Башкирии выявила свыше 130 нарушений при установке и эксплуатации спортивного оборудования более чем в 80 учебных заведениях республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Например, в школе села Яныбаево Белокатайского района ворота для мини-футбола и гандбола не были закреплены, что могло привести к их падению. Кроме того, у руководства не было документов, подтверждающих безопасность спортивного оборудования.

Подобные нарушения выявлены в спортивно-оздоровительном комплексе БГПУ, где в декабре прошлого года двое воспитанников Федерации художественной гимнастики Уфы получили травмы от падения ворот.

Ещё в 29 школах ворота для футбола, мини-футбола и хоккея использовались без сертификата их соответствия требованиям безопасности.