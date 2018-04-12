Спортоборудование в 83 учебных заведениях Башкирии признано небезопасным
Такие результаты дала прокурорская проверка.
Такие результаты дала прокурорская проверка.
Прокуратура Башкирии выявила свыше 130 нарушений при установке и эксплуатации спортивного оборудования более чем в 80 учебных заведениях республики. Об этом сообщает
Например, в школе села Яныбаево Белокатайского района ворота для
Подобные нарушения выявлены в
Ещё в 29 школах ворота для футбола,
По результатам рассмотрения 40 представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 72 должностных лица. По постановлениям прокуроров 26 лиц привлечено к административной ответственности.
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