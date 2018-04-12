Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Вера Брежнева в прозрачном костюме снялась для глянца
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: В США назвали условие, как избежать войны с Россией
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Самые живописные мосты мира
13:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

Директора УК в Казани оштрафовали за уклонение от выполнения своих обязанностей

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). Директора УК в Казани оштрафовали за уклонение от выполнения своих обязанностей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокурорская проверка управляющей компании, которая обслуживает многоквартирные жилые дома на улице Авангардной, началась после обращения в надзорный орган Казанской городской жилищной инспекции.

Было установлено, что руководство организации уклоняется от выполнения своих обязательств по обслуживанию домов.

Прокуратура обязала УК устранить недочеты, но директор организации отказался, сославшись на нехватку денежных средств.

Тогда мировой суд Казани назначил директору УК за невыполнение законных требований прокурора штраф в размере двух тысяч рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Законопроект о добровольном изучении родных языков вызвал недоумение в Казанском Кремле
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены «Новичком»
Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ
СМИ: глава IBU скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Надежду Савченко госпитализировали из СИЗО
Роскомнадзор попросил суд немедленно блокировать Telegram
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь