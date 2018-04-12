Директора УК в Казани оштрафовали за уклонение от выполнения своих обязанностей
(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). Директора УК в Казани оштрафовали за уклонение от выполнения своих обязанностей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.