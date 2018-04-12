Директора УК в Казани оштрафовали за уклонение от выполнения своих обязанностей

Прокурорская проверка управляющей компании, которая обслуживает многоквартирные жилые дома на улице Авангардной, началась после обращения в надзорный орган Казанской городской жилищной инспекции.

Было установлено, что руководство организации уклоняется от выполнения своих обязательств по обслуживанию домов.

Прокуратура обязала УК устранить недочеты, но директор организации отказался, сославшись на нехватку денежных средств.