Сезон охоты в Омске будет открыт с 25 апреля

Весенняя охота в Омске продлится с 25 апреля по 4 мая. Сезон охоты для большинства омичей является праздником, поэтому в этот период нужно соблюдать все требования и порядок ведения охоты. Важно не забывать про пожарную безопасность в лесах и быть осторожным в применении оружия. Следить за соблюдением правил и требований в сезон охоты будет Минприроды Омской области.

В период весенней охоты запрещается применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом; охотиться на пернатую дичь; использовать плавательные средства для преследования; охотиться на самок: уток, глухарей, тетеревов, рябчиков; камышниц, лысух и серых гусей.

На добычу животных есть ограничения: селезень утки — 20 штук, самец тетерева — 6 штук, один самец глухаря, шесть вальдшнепов. Однако есть ряд птиц, на которых можно охотиться без ограничений: вороны, грачи, галки.