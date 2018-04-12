Сезон охоты в Омске будет открыт с 25 апреля
В Омске зарегистрировано более 57 000 охотников.
В Омске зарегистрировано более 57 000 охотников.
Весенняя охота в Омске продлится с 25 апреля по 4 мая. Сезон охоты для большинства омичей является праздником, поэтому в этот период нужно соблюдать все требования и порядок ведения охоты. Важно не забывать про пожарную безопасность в лесах и быть осторожным в применении оружия. Следить за соблюдением правил и требований в сезон охоты будет Минприроды Омской области.
В период весенней охоты запрещается применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом; охотиться на пернатую дичь; использовать плавательные средства для преследования; охотиться на самок: уток, глухарей, тетеревов, рябчиков; камышниц, лысух и серых гусей.
На добычу животных есть ограничения: селезень утки — 20 штук, самец тетерева — 6 штук, один самец глухаря, шесть вальдшнепов. Однако есть ряд птиц, на которых можно охотиться без ограничений: вороны, грачи, галки.
Напомним, что охотники должны иметь при себе 3 документа: охотничий билет единого федерального образца, разрешение на право хранения и ношения оружии и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Как пояснили в Минприроды за нарушение правил охоты омичам грозит штраф в размере от 500 до 4 000 рублей.
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