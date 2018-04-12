Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Женские имена, вошедшие в моду благодаря песням
«Могильщик коммунизма» Валенса высказался о конфликте РФ и Запада
Вера Брежнева в прозрачном костюме снялась для глянца
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Как такое возможно?»: Мишулина о деле против Еремеева
Танец Киркорова и Бузовой бьет рекорды просмотров
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Самые живописные мосты мира
13:40 (мск), источник: Om1.ru

Сезон охоты в Омске будет открыт с 25 апреля

В Омске зарегистрировано более 57 000 охотников.

Весенняя охота в Омске продлится с 25 апреля по 4 мая. Сезон охоты для большинства омичей является праздником, поэтому в этот период нужно соблюдать все требования и порядок ведения охоты. Важно не забывать про пожарную безопасность в лесах и быть осторожным в применении оружия. Следить за соблюдением правил и требований в сезон охоты будет Минприроды Омской области.

В период весенней охоты запрещается применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом; охотиться на пернатую дичь; использовать плавательные средства для преследования; охотиться на самок: уток, глухарей, тетеревов, рябчиков; камышниц, лысух и серых гусей.

На добычу животных есть ограничения: селезень утки — 20 штук, самец тетерева — 6 штук, один самец глухаря, шесть вальдшнепов. Однако есть ряд птиц, на которых можно охотиться без ограничений: вороны, грачи, галки.

Напомним, что охотники должны иметь при себе 3 документа: охотничий билет единого федерального образца, разрешение на право хранения и ношения оружии и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Как пояснили в Минприроды за нарушение правил охоты омичам грозит штраф в размере от 500 до 4 000 рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Осенью в историческом парке Омска откроется космическая выставка
МЧС предупреждает омичей о мошенниках, которые вымогают деньги, пользуясь трагедией в Кемерове
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены «Новичком»
Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ
СМИ: глава IBU скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Надежду Савченко госпитализировали из СИЗО
Роскомнадзор попросил суд немедленно блокировать Telegram
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь