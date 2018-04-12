Константин Толкачев выразил надежду на появление космонавта из Башкирии

Источник: Башинформ

Отличившиеся педагоги отмечены Благодарностью Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан и медалью «Юрий Алексеевич Гагарин» Федерации космонавтики России. Олимпиада проводится в республике с 2011 года. В текущем году в ней приняли участие около 122 тысяч учеников, представляющих 870 школ из 48 районов и городов Башкортостана.

«Олимпиадное движение — это поиск молодых дарований по всей нашей необъятной стране, — отметил Константин Толкачев, открывая мероприятие. — Именно молодому поколению в будущем предстоит решать крайне сложные государственные, научные и технические задачи, справляться со всеми вызовами современности, которые мир, природа и общество ставят перед нами уже сегодня».

Читайте также Депутат от ЛДПР предложил объявить День космонавтики национальным праздником

Также Председатель Госсобрания РБ поздравил жителей республики с Днем космонавтики.

«Это одна из тех памятных дат, которая олицетворяет безграничные возможности науки, стремление к новым открытиям, прогрессу. Полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года стал точкой отсчета новой эры человечества. Наша республика внесла большой вклад в развитие отечественной и мировой космонавтики. Предприятия Башкортостана производят оборудование для космических кораблей, комплектующие и топливо для ракет. И даже мед на МКС наш, башкирский», — рассказал Председатель Госсобрания.

Вместе с тем, Константин Толкачев отметил тенденцию снижения количества желающих стать космонавтами.