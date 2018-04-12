Летчиков упавшего в Воронежской области самолета Як-130 доставили в военный госпиталь

На борту рухнувшего в Грибановском районе Як-130 находились два человека: 19-летний курсант и 38-летний инструктор. Самолет упал около 9:30 у села Большие Алабухи в районе реки Ворона на затопленный луг. Уровень воды составляет один метр.

Летчики катапультировались. Добраться до места ЧП спасателям было сложно. Место падения самолета находится далеко от берега. На машине не проехать, лодка проходит с трудом, так как уровень воды невысокий — один метр. Летчиков отправили в военный госпиталь в Борисоглебск.

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Сейчас место ЧП осматривают с вертолета, в зоне крушения работают спасатели и сотрудники Борисоглебского авиацентра.

— Услышала сильный грохот, он был похож на взрыв. Выбежала на улицу и увидела двух парашютистов, опускающихся возле речки. В этом месте летом косят сено, сейчас луг залит водой, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Наталья Губарева.



Местный житель Александр Мережкин осмотрел место падения самолета в бинокль. По его словам, из воды виден только хвост самолета. По информации источника РИА «Воронеж», Як-130 глубоко вошел в землю. Летчикам удалось спастись благодаря грамотным действиям опытного инструктора.