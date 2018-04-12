Расписание новосибирских электричек меняется из-за ремонта на путях

Источник: VN.ru

Например, в Восточном направлении электропоезд № 6426 Новосибирск-Главный — Болотная в период с 16 по 20 апреля будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 21:12 (на 4 минуты позже), прибывать на станцию Болотная в 23:41 (на 9 минут позже). С 21 по 27 апреля этот электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 20:41 (на 27 минут раньше), прибывать на станцию Болотная в 23:10 (на 22 минуты раньше).

В Западном направлении, среди прочих, изменится расписание пригородного электропоезда № 6309 Новосибирск-Главный — Каргат, который с 17 по 20 апреля будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 9:32 по графику, далее следовать по расписанию до остановочной платформы 3290 км, отправляться со станции Коченево в 11:04 (на 19 минут позже), прибывать на станцию Каргат в 12:53 (на 21 минуту позже). С 21 по 30 апреля этот электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 9:32 по графику, далее следовать по расписанию до остановочной платформы 3290 км, со станции Коченево отправляться в 11:04 (на 19 минут позже), прибывать на станцию Каргат в 13:05 (на 33 минуты позже).