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13:34 (мск), источник: VN.ru

Расписание новосибирских электричек меняется из-за ремонта на путях

График движения целого ряда пригородных электропоездов, отбывающих из Новосибирска, изменится на период с 16 по 30 апреля 2018 года в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Сокур — Мошково. Изменения времени прибытия и отправления поездов со станций по маршруту следования составят от 1 минуты до 33 минут — в зависимости от направления.

Источник: VN.ru

Например, в Восточном направлении электропоезд № 6426 Новосибирск-Главный — Болотная в период с 16 по 20 апреля будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 21:12 (на 4 минуты позже), прибывать на станцию Болотная в 23:41 (на 9 минут позже). С 21 по 27 апреля этот электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 20:41 (на 27 минут раньше), прибывать на станцию Болотная в 23:10 (на 22 минуты раньше).

В Западном направлении, среди прочих, изменится расписание пригородного электропоезда № 6309 Новосибирск-Главный — Каргат, который с 17 по 20 апреля будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 9:32 по графику, далее следовать по расписанию до остановочной платформы 3290 км, отправляться со станции Коченево в 11:04 (на 19 минут позже), прибывать на станцию Каргат в 12:53 (на 21 минуту позже). С 21 по 30 апреля этот электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 9:32 по графику, далее следовать по расписанию до остановочной платформы 3290 км, со станции Коченево отправляться в 11:04 (на 19 минут позже), прибывать на станцию Каргат в 13:05 (на 33 минуты позже).

Информацию о полном перечне маршрутов, которые 16 — 30 апреля будут следовать измененным графиком, можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8 (383) 229−25−67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00).

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