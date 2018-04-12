В Волгограде на улице Советской начался ремонт дороги
На улице Советской в Волгограде
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
На улице Советской в Волгограде
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Во время проведения ремонта дорожники будут работать в две смены, в том числе в вечернее время. Волгоградцев просят с пониманием относиться к шуму строительных машин, а водителей заранее планировать маршруты движения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.