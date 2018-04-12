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14:01 (мск), источник: Новый Калининград

В мэрии приняли решение отключить центральное отопление в Калининграде

Теплоснабжающим организациям Калининграда предписано прекратить подачу отопления потребителям с 13 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Источник: Новый Калининград

«Решение о завершении отопительного сезона было принято в связи со стабильной положительной температурой воздуха в областном центре, а также с учетом благоприятного долгосрочного прогноза погоды», — говорится в релизе.

В ведомстве отмечают, что сразу же после перевода теплоисточников на летний режим работы начнется подготовка теплового хозяйства Калининграда к новому отопительному сезону.

Отметим, что калининградские коммунальщики уже анонсировали «досрочное» отключение отопления в городе. Ранее заявлялось, что несмотря на потепление, отопительный сезон в Калининградской области в 2018 году намерены завершить только в середине мая.

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