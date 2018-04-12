В мэрии приняли решение отключить центральное отопление в Калининграде

Источник: Новый Калининград

«Решение о завершении отопительного сезона было принято в связи со стабильной положительной температурой воздуха в областном центре, а также с учетом благоприятного долгосрочного прогноза погоды», — говорится в релизе.

В ведомстве отмечают, что сразу же после перевода теплоисточников на летний режим работы начнется подготовка теплового хозяйства Калининграда к новому отопительному сезону.