В мэрии приняли решение отключить центральное отопление в Калининграде
Теплоснабжающим организациям Калининграда предписано прекратить подачу отопления потребителям с 13 апреля 2018 года. Об этом сообщает
Теплоснабжающим организациям Калининграда предписано прекратить подачу отопления потребителям с 13 апреля 2018 года. Об этом сообщает
«Решение о завершении отопительного сезона было принято в связи со стабильной положительной температурой воздуха в областном центре, а также с учетом благоприятного долгосрочного прогноза погоды», — говорится в релизе.
В ведомстве отмечают, что сразу же после перевода теплоисточников на летний режим работы начнется подготовка теплового хозяйства Калининграда к новому отопительному сезону.
Отметим, что калининградские коммунальщики уже анонсировали «досрочное» отключение отопления в городе. Ранее заявлялось, что несмотря на потепление, отопительный сезон в Калининградской области в 2018 году намерены завершить только в середине мая.
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