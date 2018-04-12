Летавший по Воронежу попугай жако вернулся домой благодаря помощи горожан
Информация о «блудном попугае» быстро облетела соцсети.
Информация о «блудном попугае» быстро облетела соцсети.
Во многих пабликах Воронежа несколько дней назад можно было встретить пост о потерянном попугае жако по имени Алекс. Этот пост размещала Екатерина Кизина, у которой питомец улетел с участка частного дома на улице Сочинской 8 апреля.
— Его невозможно не заметить, ведь это жако, — писала девушка, надеясь, что ее пернатый друг обязательно привлечет к себе внимание и благодаря этому вернется. Нам же хозяйка попугая приналась, что к тому моменту уже почти отчаялась. Они с мужем успели обойти соседей, осмотреть их участки и даже залезть на автовышку, чтобы осмотреть частный сектор с высоты.
10 апреля у Екатерины зазвонил телефон: это была девушка, которая заметила необычную птицу на дереве у дома № 66 на проспекте Труда — вот какое расстояние преодолел Алекс, который почти и не
Жительница Воронежа Наталья, которая и заприметила Алекса во вдоре на проспекте Труда, сделала фото и опубликовала его в сообществе «Типичный Воронеж»:
— Птичку жалко. Хозяин, отзовись!
Наталье быстро подсказали, что как раз такую птичку ищут сейчас в городе. После звонка владелице попугая девушка
— Когда мы приехали на место, то три часа пытались приманить его едой и ласковыми уговорами! Только когда начало смеркаться, он соизволил спуститься к нам и сам залез в свою клетку, — говорит Екатерина.
Сейчас Алекс уже дома, в безопасности — и все благодаря соцсетям и неравнодушным горожанам! Жако, кстати, довольно умен (закроем глаза на его глупое решение улететь) и талантлив: он прекрасно поет романс Альябьева «Соловей мой, соловей», хит «Мы пойдем с конем…» и нашумевшую песню группы «Ленинград» «На лабутенах».
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