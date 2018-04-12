Летавший по Воронежу попугай жако вернулся домой благодаря помощи горожан

Во многих пабликах Воронежа несколько дней назад можно было встретить пост о потерянном попугае жако по имени Алекс. Этот пост размещала Екатерина Кизина, у которой питомец улетел с участка частного дома на улице Сочинской 8 апреля.

— Его невозможно не заметить, ведь это жако, — писала девушка, надеясь, что ее пернатый друг обязательно привлечет к себе внимание и благодаря этому вернется. Нам же хозяйка попугая приналась, что к тому моменту уже почти отчаялась. Они с мужем успели обойти соседей, осмотреть их участки и даже залезть на автовышку, чтобы осмотреть частный сектор с высоты.

10 апреля у Екатерины зазвонил телефон: это была девушка, которая заметила необычную птицу на дереве у дома № 66 на проспекте Труда — вот какое расстояние преодолел Алекс, который почти и не летал-то никогда. По словам Екатерины, он либо сидел в клетке, либо прогуливался по придомовому участку, но никогда не пытался взлететь. А тут, впервые оказавшись на улице после долгой зимы, почему-то решил рзмять крылья.

Жительница Воронежа Наталья, которая и заприметила Алекса во вдоре на проспекте Труда, сделала фото и опубликовала его в сообществе «Типичный Воронеж»:

— Птичку жалко. Хозяин, отзовись!

Наталье быстро подсказали, что как раз такую птичку ищут сейчас в городе. После звонка владелице попугая девушка какое-то время «караулила» его, чтобы в случае чего знать, куда он полетел.

— Когда мы приехали на место, то три часа пытались приманить его едой и ласковыми уговорами! Только когда начало смеркаться, он соизволил спуститься к нам и сам залез в свою клетку, — говорит Екатерина.