Школьник из Гродно угнал Nissan

Источник: БЕЛТА

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Данный инцидент произошел среди ночи. Подросток 2003 года рождения увидел в одном из дворов на улице Дзержинского припаркованный автомобиль марки Nissan. Когда он вскрыл дверь транспортного средства, оказалось, что внутри в замке зажигания есть ключ.

Тогда школьник решил прокатиться на чужой иномарке. Через некоторое время, вдоволь накатавшись, он вернулся в тот самый двор и бросил там авто.