Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Опасное сближение самолетов РФ с эсминцем США произошло у Сирии
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Художница превращает кукол Барби в знаменитостей
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
«Как такое возможно?»: Мишулина о деле против Еремеева
Танец Киркорова и Бузовой бьет рекорды просмотров
Что бы сказали Фрейд, Есенин и Петр I о падении курса рубля
Мигранты во Франции оденутся в старые костюмы экс-президента
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
15:13 (мск), источник: БЕЛТА

Школьник из Гродно угнал Nissan

Ученик восьмого класса из Гродно угнал автомобиль марки Nissan, припаркованный во дворе на улице Дзержинского, а потом вернул его обратно, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА
Читайте также
Школьники устроили драку перед уроками: один ребенок попал в больницу

Данный инцидент произошел среди ночи. Подросток 2003 года рождения увидел в одном из дворов на улице Дзержинского припаркованный автомобиль марки Nissan. Когда он вскрыл дверь транспортного средства, оказалось, что внутри в замке зажигания есть ключ.

Тогда школьник решил прокатиться на чужой иномарке. Через некоторое время, вдоволь накатавшись, он вернулся в тот самый двор и бросил там авто.

Через некоторое время сотрудникам правоохранительных органов по следам удалось обнаружить несовершеннолетнего угонщика. В отношении него возбудили уголовное дело.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 ОЗХО распространила отчет по делу об отравлении Скрипалей
Рассекречена очередная тайна Стоунхенджа
ОЗХО обнародовала итоги расследования по «делу Скрипаля»
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Госдумa отменила НДФЛ на выплаты семьям с детьми
У Франции есть доказательства использования химоружия в Сирии
Сечин назвал дачу показаний по делу Улюкаева «делом чести»
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь