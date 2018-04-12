Школьник из Гродно угнал Nissan
Ученик восьмого класса из Гродно угнал автомобиль марки Nissan, припаркованный во дворе на улице Дзержинского, а потом вернул его обратно, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Ученик восьмого класса из Гродно угнал автомобиль марки Nissan, припаркованный во дворе на улице Дзержинского, а потом вернул его обратно, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Данный инцидент произошел среди ночи. Подросток 2003 года рождения увидел в одном из дворов на улице Дзержинского припаркованный автомобиль марки Nissan. Когда он вскрыл дверь транспортного средства, оказалось, что внутри в замке зажигания есть ключ.
Тогда школьник решил прокатиться на чужой иномарке. Через некоторое время, вдоволь накатавшись, он вернулся в тот самый двор и бросил там авто.
Через некоторое время сотрудникам правоохранительных органов по следам удалось обнаружить несовершеннолетнего угонщика. В отношении него возбудили уголовное дело.
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