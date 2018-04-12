В Москве уложенная в прошлом году плитка успешно пережила зиму
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Плитка, которую уложили в Москве в прошлом году в рамках программы «Моя улица», успешно пережила зиму, заявил замначальника объединения
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Плитка, которую уложили в Москве в прошлом году в рамках программы «Моя улица», успешно пережила зиму, заявил замначальника объединения
Он рассказал, что есть локальные точки, где отдельные плитки перекладывают в рамках гарантийного срока.
«Я называл цифру — около 30 участков, но это необязательно те, которые были сделаны в прошлом году, а те, что находятся на гарантии подрядных организаций. Работы уже ведутся», — сказал он.
«Я не могу сказать, что эти работы масштабны, в основном вся плитка держится хорошо, она нормально пережила зиму… По мере выявления мы передаем данные в департамент капитального ремонта, они привлекают подрядную организацию, которая там работает, и исправляют замечания», — заключил Бородулин.
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