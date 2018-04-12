В Москве уложенная в прошлом году плитка успешно пережила зиму

Источник: РИА Новости

Он рассказал, что есть локальные точки, где отдельные плитки перекладывают в рамках гарантийного срока.

«Я называл цифру — около 30 участков, но это необязательно те, которые были сделаны в прошлом году, а те, что находятся на гарантии подрядных организаций. Работы уже ведутся», — сказал он.

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Бородулин подчеркнул, что перекладывать плитку на целых улицах не будут, речь идет об укреплении или замене отдельных плиток, которые могли расшататься или лопнуть под воздействием уборочной техники или природных факторов.