На одного волонтера «Екатеринбург Арены» придется 100 фанатов

Источник: УралИнформБюро

Все замечания к качеству работы «Екатеринбург Арены», возникшие у болельщиков после первой тестовой игры на стадионе, проанализированы. Об этом на заседании оперативного штаба подготовки к матчам чемпионата мира по футболу заявил исполнительный директор ФК «Урал» Евгений Костарев, передает «Уралинформбюро».

Впервые после реконструкции объект принял футбольный матч 1 апреля 2018 года — на поле встретились «Урал» и казанский «Рубин» (1:1). После игры в прессе и соцсетях появилось множество критических замечаний. Ключевые — продуваемое ветром фойе, недостаток точек общепита и скудная обеспеченность имевшихся кафе.

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По словам Костарева, ко второму тестовому матчу, который состоится 15 апреля, на стадионе появятся дополнительные точки общественного питания, в кафе будет скорректирован ассортимент, установлено новое оборудование и увеличена численность персонала.

Также в день игры будет вдвое увеличено количество волонтеров на территории «Екатеринбург Арены» — до 313 человек. Еще 90 будут помогать болельщикам на прилегающей к стадиону территории.

Кроме того, ФК «Урал» готовит специальные карты, содержащие детальную информацию о месте расположения парковок для болельщиков с билетами на матч, точек общепита и других инфраструктурных объектах. Карты будут представлены на сайте клуба.

Во втором тестовом матче против «шмелей» сыграет столичный «Спартак». Билеты на игру были раскуплены буквально за четыре дня. Ожидается, что ее посетят более 30 000 зрителей.

Помимо стадиона будет тестироваться транспортная инфраструктуры, прилегающая к нему.

Помимо прочего это подразумевает перекрытие трех улиц: Репина (от проспекта Ленина до Мельникова) и Ключевской (от Токарей до Мельникова), а также Татищева (от Репина до Мельникова) на время игры.

«Специально для болельщиков будут действовать две городские парковки: на площади 1905 года и на перекрестке Токарей и Татищева. Въезд на эти парковки будет осуществляться при предъявлении билета любой категории на стадион «Екатеринбург Арена», — поясняла ранее председатель городского Комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.