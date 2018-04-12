9 мая жители Прикамья станцуют «Вальс Победы»

Отметим, в 2017 году в мероприятии приняли участие более 50 тыс. человек из 130 населённых пунктов из 48 муниципальных образований Пермского края..



На данный момент ведётся подготовка в акции: формируется список территорий-участников, 23—24 апреля в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдут мастер-классы для балетмейстеров из Пермского края, а пермяков приглашают разучить вальсы и фокстроты 5, 6, 7 и 9 мая.