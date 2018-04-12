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14:07 (мск), источник: NewsKo

9 мая жители Прикамья станцуют «Вальс Победы»

9 мая в Пермском крае состоится ежегодная региональная танцевальная акция «Вальс Победы» — массовое исполнение вальсов, танго, фокстротов под военные песни «Синий платочек», «Случайный вальс», «В лесу прифронтовом…», «На площадке танцевальной Рио-рита..» и «Майский вальс».

Отметим, в 2017 году в мероприятии приняли участие более 50 тыс. человек из 130 населённых пунктов из 48 муниципальных образований Пермского края..

На данный момент ведётся подготовка в акции: формируется список территорий-участников, 23—24 апреля в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдут мастер-классы для балетмейстеров из Пермского края, а пермяков приглашают разучить вальсы и фокстроты 5, 6, 7 и 9 мая.

Подробное расписание мастер-классов, карта территорий-участников, а также фото и видео с акций 2015−2017 годов можно посмотреть на сайте мероприятия.

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