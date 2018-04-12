9 мая жители Прикамья станцуют «Вальс Победы»
9 мая в Пермском крае состоится ежегодная региональная танцевальная акция «Вальс Победы» — массовое исполнение вальсов, танго, фокстротов под военные песни «Синий платочек», «Случайный вальс», «В лесу прифронтовом…», «На площадке танцевальной Рио-рита..» и «Майский вальс».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.