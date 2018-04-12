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14:18 (мск), источник: Om1.ru

Омичей приглашают убраться на озерах, где за весну накопилось много мусора

Принять участие во Всероссийской акции «Вода России» сможет любой неравнодушный житель.

В Омске акция пройдет во второй раз. Начнется она 28 апреля на территории памятника природы «Областной дендрологический сад им. Г. И. Гензе».

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Сотни студентов омских вузов и все желающие очистят от мусора Лебединое и Верхнее озера в «Старозагородной роще». Скоро туда прилетят утки, чтобы свить гнезда.

Марина Захарченко, охотовед бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира»:

 — Уборка территории важна не только для сохранения эстетики сада, но и с точки зрения экологии. Очистка от мусора, выделяющего вредные вещества, позволит сохранить экосистему данных озер, расширить биологическое разнообразие и численность видов.

Также в Омской области будут очищать от мусора озера Линево в Муромцевском, Эбейты и Амринская балка в Исилькульском районе и озера Старица близ поселка Любино.

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