Омичей приглашают убраться на озерах, где за весну накопилось много мусора
Принять участие во Всероссийской акции «Вода России» сможет любой неравнодушный житель.
Принять участие во Всероссийской акции «Вода России» сможет любой неравнодушный житель.
В Омске акция пройдет во второй раз. Начнется она 28 апреля на территории памятника природы «Областной дендрологический сад им. Г. И. Гензе».
Сотни студентов омских вузов и все желающие очистят от мусора Лебединое и Верхнее озера в «Старозагородной роще». Скоро туда прилетят утки, чтобы свить гнезда.
Марина Захарченко, охотовед бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира»:
— Уборка территории важна не только для сохранения эстетики сада, но и с точки зрения экологии. Очистка от мусора, выделяющего вредные вещества, позволит сохранить экосистему данных озер, расширить биологическое разнообразие и численность видов.
Также в Омской области будут очищать от мусора озера Линево в Муромцевском, Эбейты и Амринская балка в Исилькульском районе и озера Старица близ поселка Любино.
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