Общественники попросили мэра спасти фрегат «Меркурий» на Воронежском водохранилище

Общественный совет при региональном Управлении архитектуры и градостроительства обратился к мэру Воронежа Вадиму Кстенину. Общественники попросили помочь спасти копию фрегата «Меркурий», установленную на Воронежском водохранилище. Проблему обсудили на общем собрании 21 марта, открытое письмо главе города опубликовали в четверг, 12 апреля.

Активисты опубликовали фото фрегата, на котором совмещены два снимка, сделанные с разницей в год. На фотографии видно, как быстро разрушается макет корабля и какими темпами он наклоняется к воде. Активисты попросили Вадима Кстенина «принять меры к сохранению памятника».

— Памятник является ценной воронежской достопримечательностью, напоминая о строительстве в нашем городе Азовского флота Петром Первым. К сожалению, бетонная опора подмывается течением и крен памятника уже около 50%, что является близким к критическому значению, — говорится в обращении общественников.

Контекст.

Макет корабля установили на бетонной опоре у ВОГРЭСовского моста во время строительства водохранилища в 1972 году. Памятник представляет из себя копию фрегата «Меркурий», который участвовал в Керченском походе Петра I.

По мнению исследователей, модель «Меркурия» стоит примерно на том месте, где находился петровский шлюз. Шлюз с небольшой плотиной Петр I приказал соорудить, чтобы поднять уровень воды в реке Воронеж. В конце XIX — начале XX веках на шлюзе была водяная мельница, изображение которой можно увидеть на дореволюционных открытках.

Уже много лет модель корабля сильно клонится к воде из-за коррозии металла и времени.