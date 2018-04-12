Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
6-летняя дочка Орбакайте стала звездой модного показа
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Какие украшения подойдут разным знакам зодиака (фото)
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Какие украшения подойдут разным знакам зодиака (фото)
Анна Нетребко показала «королевский» наряд для сцены
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Самые живописные мосты мира
13:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Общественники попросили мэра спасти фрегат «Меркурий» на Воронежском водохранилище

Памятник все сильнее накреняется к воде.

Общественный совет при региональном Управлении архитектуры и градостроительства обратился к мэру Воронежа Вадиму Кстенину. Общественники попросили помочь спасти копию фрегата «Меркурий», установленную на Воронежском водохранилище. Проблему обсудили на общем собрании 21 марта, открытое письмо главе города опубликовали в четверг, 12 апреля.

Активисты опубликовали фото фрегата, на котором совмещены два снимка, сделанные с разницей в год. На фотографии видно, как быстро разрушается макет корабля и какими темпами он наклоняется к воде. Активисты попросили Вадима Кстенина «принять меры к сохранению памятника».

— Памятник является ценной воронежской достопримечательностью, напоминая о строительстве в нашем городе Азовского флота Петром Первым. К сожалению, бетонная опора подмывается течением и крен памятника уже около 50%, что является близким к критическому значению, — говорится в обращении общественников.

Контекст.

Макет корабля установили на бетонной опоре у ВОГРЭСовского моста во время строительства водохранилища в 1972 году. Памятник представляет из себя копию фрегата «Меркурий», который участвовал в Керченском походе Петра I.

По мнению исследователей, модель «Меркурия» стоит примерно на том месте, где находился петровский шлюз. Шлюз с небольшой плотиной Петр I приказал соорудить, чтобы поднять уровень воды в реке Воронеж. В конце XIX — начале XX веках на шлюзе была водяная мельница, изображение которой можно увидеть на дореволюционных открытках.

Уже много лет модель корабля сильно клонится к воде из-за коррозии металла и времени.

Разговоры о ремонте памятника начались еще в 2006 году. Мэрия оценивала восстановительные работы в 200 тыс. рублей, но их так и не начали из-за недостатка финансирования. В феврале 2015 года администрация города предложила снять с постамента копию корабля «Меркурий». Городские власти предлагали детальное обследование памятника, чтобы решить его дальнейшую судьбу. Вице-мэр Воронежа по градостроительству Владимир Астанин заявлял, что корабль сильно обветшал и «фактически разрушен». Власти рассматривали вариант разместить фрегат «Меркурий» в парке «Алые паруса». Денег на работы опять не хватило.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Летчиков упавшего в Воронежской области самолета Як-130 доставили в военный госпиталь
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены «Новичком»
Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ
СМИ: глава IBU скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Надежду Савченко госпитализировали из СИЗО
Роскомнадзор попросил суд немедленно блокировать Telegram
Спорт
ЦСКА повторит подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска 7 причин для сдержанного оптимизма «армейцев» перед матчем с «Арсеналом»
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь